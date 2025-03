Bakic: "Tifo Napoli per lo Scudetto, dispiace che il mercato non abbia dato quel boost in più"

Marko Bakic, ex centrocampista della Fiorentina ora in forza all'OFI Creta, ha parlato del campionato di Serie A in una breve intervista concessa a Tmw: "Seguo la Serie A da quando ero bambino e se mi chiedi di vedere un derby di alta classifica di Premier e Liga o una partita di medio livello di Serie A, io scelgo sempre il campionato italiano. Ne sono sempre stato innamorato. La seguo veramente, quest'anno lo Scudetto lo vedo tra Inter e Napoli anche se mi dispiace che il mercato non abbia dato a Conte quel boost fondamentale per arrivare al titolo. Se mi chiedi una preferenza, ti dico gli azzurri. I napoletani amano il calcio, mi piacerebbe vincessero loro anche per questo".

Sulle altre squadre: "Il Milan ha deluso e mi dispiace, mi ha sorpreso il Bologna che è riuscito a mantenersi su livelli europei, è un campionato davvero interessante, per me è davvero il più interessante".

Hai giocato, anche se poco, anche nel Torino: come vedi i granata?

"So quanto la tifoseria granata sia calda e stia vicina alla squadra. Diventano ancora più pericolosi quando squadra e tifo fanno blocco unico, mi pare che il momento sia un po' quello. Il nuovo allenatore propone un modo di giocare davvero difficile da affrontare, li vedo molto molto bene. Con Elmas credo abbiano anche quel qualcosina in più per fare ancora meglio".