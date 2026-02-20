Il doppio ex Mutti: "Sfida equilibrata, ecco come il Napoli può mettere in difficoltà l'Atalanta"

vedi letture

Bortolo Mutti, ex allenatore di Napoli e Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “L’Atalanta viene da una brutta sconfitta in Champions col Dortmund: in quella gara ha subìto molto l’avversario anche sul piano fisico ma la Serie A è un’altra cosa. Ora la Dea è alla ricerca della solidità difensiva un po’ perduta. L’uscita di Lookman è stata pesante, così come l’infortunio occorso a Raspadori. Penso che col Napoli sarà una gara molto equilibrata”.

Assenze pesanti sia per l'Atalanta che per il Napoli: "Napoli ed Atalanta si somigliano soprattutto sulla linea avanzata a livello di impostazione e caratteristiche tecniche di calciatori. Però l’assenza di De Katelaere è molto pesante, così come pesano le tante assenza del Napoli. Samardzic è un eterno incompiuto: nonostante le tante possibilità concessegli sia da Gasperini che da Juric che ora da Palladino, non riesce ad esplodere”.

Sugli infortuni del Napoli: “Difficile spiegare i così tanti infortuni occorsi al Napoli, da fuori è praticamente impossibile. Gli infortuni hanno pesato tantissimo. A volte c’entra la fatalità, i carichi di lavoro…poi però penso che l’anno scorso era andato tutto bene e non credo che il lavoro sia stato stravolto. E’ un’annata così, infortunio chiama infortunio, perché giocando sempre glistessi si incorre in un più alto rischio di farsi male”.

Sul campionato e l'Inter: “Con la settimana tipo il Napoli potrà lavorare con maggiore serenità e potrà tornare a livelli alti. Ciononostante, credo che il discorso scudetto sia chiuso per tutti: il Milan fermato dal Como ha perso ulteriori punti e non poteva permetterselo. Se lasci due punti col Como, significa che c’è qualche limite di squadra, nonostante stia facendo un ottimo lavoro: mi aspettavo il Milan trai primi cinque, Allegri sta andando oltre ogni più dolce previsione. L’Inter ha saldamente il campionato tra le proprie mani e non credo lo perderà come fatto nella passata stagione”.

Come il Napoli può mettere in difficoltà l'Atalanta? “Con due trequartisti rapidi e bravi nell’1vs1, il Napoli può mettere in difficoltà l’Atalanta, che al momento ha perso solidità difensiva nonostante difensori di grande fisicità”.