Podcast Valentini: "Perdita di stile. Prima Spalletti e la risposta da bulldozer di Conte, poi Bastoni..."

vedi letture

L'ex dirigente FIGC Antonello Valentini è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà'.

Che probabilità hanno le squadre italiane di rimontare in Champions League?

"Il cuore spera che recuperino e si qualifichino tutte e tre, ma la realtà è diversa. L'Inter rimane quella con maggiori probabilità; in Norvegia del resto sono cadute tante grandi, per quanto la polemica sul sintetico abbia stufato. È riconosciuto dalla FIFA, ad eccezione solo delle fase finali dei Mondiali. La vedo durissima per la Juventus, che deve scalare un Everest. Lasciatemi dire comunque che non ci si può aggrappare solo ad un difensore come Bremer, dato che dopo la sua sostituzione la retroguardia è crollata. L'Atalanta infine ha giocato contro un avversario molto ostico. Palladino può inventarsi qualcosa al ritorno, ma rimane dura. Nel complesso per il calcio italiano è una bastonata".

Che idea ti sei fatto delle polemiche dell'ultimo periodo?

"Senza criminalizzare nessuno, ho l'impressione che il calcio italiano stia perdendo stile. Prima c'è stato Spalletti che ha definito il Napoli ex campione d'Italia, a cui Conte ha risposto da bulldozer, trascinando anche De Laurentiis. Poi c'è sta il brutto caso di Bastoni, con il giocatore che si è scusato solo tre giorni dopo, e infine i fatti di ieri, con Allegri che si fa espellere e Fabregas che trattiene un giocatore avversario. Sono immagini nettamente negative".

Il pareggio del Milan chiude il discorso scudetto per Allegri?

"Ritengo che l'Inter sia pressoché irraggiungibile. Io ormai do per scontato che il Milan si piazzerà in Champions. Per Napoli e Juventus non rientrare fra le prime quattro invece sarebbe un fallimento. Per la Roma, che è un gradino sotto, sarebbe piuttosto una delusione".