Genoa, Bijlow ripensa al rigore di Hojlund: "Sono ancora arrabbiato..."
Justin Bijlow, portiere del Genoa, in un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica è tornato sulla sconfitta casalinga maturata nel recupero contro il Napoli per via del calcio di rigore trasformato da Rasmus Hojlund, penalty decretato per lo step on foot di Cornet su Vergara.
Bijlow, che aveva intuito il tiro dell'attaccante danese dagli undici metri, non nasconde il proprio rammarico per la mancata parata: "Dico solo che sono ancora arrabbiato perché potevo bloccarla e invece...".
Osimhen: "Scudetto unico, Spalletti come un padre! A Napoli ho ritrovato me stesso"
