Del Genio: "A Bergamo serve un'impresa, Napoli in questo momento inferiore all'Atalanta"

Nel corso di 'Linea Calcio' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Ci presentiamo a Bergamo con una formazione. Se voi andate a leggere la formazione che Napoli probabilmente presenterà inizialmente, anche i possibili cambi a Bergamo. Mi dovete dire: chi folle poteva pensare che la squadra che sta giocando da due o tre mesi era una squadra che poteva lottare per lo scudetto? Per me la squadra che ha giocato negli ultimi due o tre mesi è una squadra che, se iniziava il campionato con quell'organico lì, con la formazione titolare che il Napoli schiererà domenica pomeriggio a Bergamo, per me non andava nemmeno in Champions.

È una formazione da settimo-ottavo posto per me, quella lì che stiamo schierando adesso a causa di tutti gli infortuni, quindi bisogna contestualizzare le cose. Adesso il Napoli a Bergamo, per me, scende in campo: può fare risultato, può fare una grande partita, però è inferiore in questo momento all'Atalanta. Il Napoli, in questo momento, è inferiore all'Atalanta, quindi deve fare un'impresa per tornare a casa con un risultato utile. Poi il calendario va in discesa, poi qualche rientro potrà esserci, dovrebbe esserci, e quindi sul prosieguo della stagione si può essere fiduciosi. Ma la partita di domenica è una partita alla quale ci presentiamo sicuramente non da squadra favorita solo perché ci chiamiamo Napoli e portiamo lo scudetto sulle maglie, perché chiamarsi Napoli e portare lo scudetto sulle maglie significa ben poco. Quello che conta è vedere la formazione che puoi mandare in campo".