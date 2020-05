Balbo choc contro la Fifa: "A Usa '94 un complotto contro Maradona"

Abel Balbo torna a parlare della squalifica per doping di Diego Armando Maradona al Mondiale del '94, lanciando pesanti accuse al sistema. Nell'intervista rilasciata a TNT Sports ha dichiarato: "Quello che è successo a Diego è stato un complotto. Davamo fastidio e non potevano permettere che diventassimo campioni del mondo. Era tutto molto strano,Diego con noi è sempre stato molto sincero e stava facendo le cose per bene. Ma lo hanno cercato e se lo sono venuti a prendere, hanno messo su un teatrino. Il tempo ci ha dato ragione. Tutti hanno visto che nella FIFA c’era qualcosa di losco".