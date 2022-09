Ballardini: "A Napoli la pressione c’è sempre e bisogna farci i conti”

Davide Ballardini, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Davide Ballardini, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Ho visto il Napoli all’esordio contro il Verona e mi è piaciuto molto. Fece già vedere cose importanti, sono arrivati giocatori di grande impatto. Faccio i complimenti al Napoli. Simeone e Raspadori di sicuro potrebbero giocare insieme. L’argentino è un centravanti, Raspadori può fare anche l’esterno. Non si può rinunciare a Lobotka in questo momento, è un centrocampista di alto livello. A Napoli la pressione c’è sempre e bisogna farci i conti. L’Atalanta non è una sorpresa, ormai è a certi livelli da qualche anno. Adesso non disputerà le coppe e quindi è concentrata soltanto sul campionato. La rosa è importante”.