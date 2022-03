Ballotta: "Insigne giocherà alla morte e darà qualcosa di più per lasciare un grande ricordo”

"Vincere all'ultimo minuto ti ha portato due punti in più ed è un segnale che può dire qualcosa. E' una finale a tre, è bellissimo".

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex portiere di Lazio e Inter, Marco Ballotta.

Sulla sconfitta della Lazio contro il Napoli

"Io penso che qualcosa possa mancare alla Lazio, ha preso gol all'ultimo minuto. Sono segnali sinceramente, se prendi gol allo scadere non dico che sono casualità, ma quest'anno non è ancora la squadra che Sarri vuole vedere. E' un anno di transizione, la società non è intervenuta sul mercato per accontentarlo nelle sue piccole richieste. Dal prossimo anno si vedrà la vera Lazio, ma è indubbio che debba lottare per un posto in Europa, altrimenti sarebbe un campionato mediocre, per me può aspirare a cose maggiori".

Sul Napoli e la sterzata decisiva per lo Scudetto

"E' prima in classifica, se non lo punta ora non so quando potrebbe farlo. Senza competizione europea può essere più avvantaggiata, ma serve anche un po' di fortuna come avuto con la Lazio. Vincere all'ultimo minuto ti ha portato due punti in più ed è un segnale che può dire qualcosa. E' una finale a tre, è bellissimo, conteranno anche gli scontri diretti ed ora il problema Covid sembra sia finito. Questo rush finale è tutto da vedere, è affascinante e tutte e tre possono arrivare in fondo".

Sul gol di Insigne e l'arma in più per lo Scudetto

"Adesso c'è solo da pensare a vincere le partite, lui giocherà alla morte e darà qualcosa di più per lasciare un ricordo importante. Tanto di cappello se dovesse vincere lo Scudetto, è il capitano, penso sia il primo a dare di più rispetto agli altri. La vittoria contro la Lazio è stata determinante per il morale dopo la sconfitta contro il Barcellona".

Su Napoli-Milan

"Sono partite che valgono doppio, ne potrebbe giovare l'Inter che ha una partita in meno. Se vincesse domenica i nerazzurri potrebbero avere un piccolo vantaggio che potrebbe essere già importante. E' una partita da vincere, sono queste le sfide che fanno la differenza".