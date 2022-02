Ballotta: "Inter ha ancora qualche sbavatura, Napoli e Milan se la possono giocare"

Nel corso del TMW News è intervenuto Marco Ballotta che da ex laziale ha analizzato il pesante ko di ieri della squadra di Sarri contro il Milan. "Ancora vedo tanti alti e bassi, non è stata trovata un'identità. C'è qualcosa che non quadra. Magari vari giocatori non sono adatti al gioco di Sarri anche se qualcosa dopo tanto tempo dovrebbero aver acquisito delle sue idee. Stando così le cose il tecnico dovrebbe magari allontanarsi un po' dal suo credo in favore dei risultati, oppure attendere la fine del campionato per poi comprare i giocatori adatti. A gennaio comunque mi aspettavo qualche rinforzo per il presente e il futuro. Il rischio ora è quello di un anno perso, se si continua così".

Poi sull'Inter e lo scudetto: "I nerazzurri avranno tanti impegni ma come gruppo e rosa hanno varie scelte e più esperienza. Milan e Napoli se la giocheranno comunque con l'Inter che può migliorare ancora. Qualche sbavatura la squadra di Inzaghi ce l'ha ma la vedo più quadrata".