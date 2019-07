Ballotta: "Juve davanti a tutti, ma è il Napoli la prima antagonista"

A quasi due mesi dal semaforo verde sulla Serie A, l'Inter parte in seconda fila rispetto a Juve e Napoli. E' la convinzione espressa da Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, ai microfoni di Calciomercato.it: "Secondo me i bianconeri restano davanti a tutti, visto anche i giocatori che sta acquistando - spiega --. All'Inter è arrivato Conte, ma non è scontato vincere al primo anno. Vedo più il Napoli come prima rivale dei bianconeri, se non altro perché è rimasto Ancelotti".