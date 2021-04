Ballotta sicuro: "Champions? Napoli e Atalanta sono le favorite"

Marco Ballotta ha parlato nel corso del TMW News delle chance della Lazio di arrivare al quarto posto. L'ex portiere biancoceleste ha detto. "Può sperare, non dipende solo da lei; le altre in corsa non tutte vanno forte ed è una bella lotta, andrà in Champions chi sarà più in forma a livello fisico e mentale. Atalanta e Napoli le vedo favorite. Poi se la giocano Juve, Milan e Lazio. I biancocelesti non dovranno avere gli alti e bassi avuti qualche tempo fa. E' stato comunque ritrovato pure Immobile dopo una serie di gare senza gol anche se non era in crisi perchè si è sempre dato daffare. E Correa è in stato di grazia. Vedo una Lazio quadrata ora, Leiva è fondamentale per dare equilibrio e guidare la squadra". Sul portiere del futuro e l'ipotesi Dragowski ha detto: "Non è il mio preferito, anche se ha fatto una buona stagione. Stilisticamente non mi aggrada più di tanto però bisogna essere anche efficaci".