Balzaretti e la strategia di Gasp: “Atalanta imballata, ha fatto carichi e fatica nei primi tempi”

Federico Balzaretti, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha parlato del momento dell'Atalanta di Gasperini

Federico Balzaretti, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha parlato del momento dell'Atalanta di Gasperini: “La sensazione è che Gasp abbia lavorato tanto fisicamente in questo periodo. L’Atalanta l’abbiamo vista imballata in Supercoppa, con l’Udinese e anche nel primo tempo con la Juventus. Poi dopo inizi a liberarti, come nei ritiri, il primo tempo sei sempre un po’ contratto e poi ti liberi nei secondi tempi.

Un po’ questo e un po’ i cambi portano l’Atalanta a finire in crescita e nel periodo più importante della stagione vogliono volare e quindi in questo periodo c’è questo calcolo”.