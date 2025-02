Balzaretti: "Gennaio difficile, se pensi Garnacho sia quello giusto allora aspetti giugno"

Nel corso di Cronache di Spogliatoio, l'ex giocatore e dirigente sportivo Federico Balzaretti ha parlato del mercato di gennaio del Napoli che ha riscontrato non pochi problemi a sostituire Kvara: "Piano B? Se vendi Kvara ed individui il sostituto forte e provi a prenderlo, puoi pure non riuscirci, a volte capita, gennaio è molto complicato. Il Napoli ci ha provato seriamente a prendere Garnacho, e non solo, ma non è riuscito a prenderlo. Poi se pensi sia quello giusto, il tuo obiettivo resta quello ed è realizzabile tra 4 mesi, allora aspetti e lo prendi in estate. Poi è chiaro nel mondo ideale vuoi prenderlo subito, ma c'è il mondo pratico che è diverso.

Okafor? Ha profondità, è diverso da Raspadori nei finali di partita. Quando non sei più pericoloso e ti abbassi, ti porti l'avversario in area, pure Conte nell'ultimo quarto d'ora all'Inter ed al netto del gol bello della Roma che si può prendere, loro difendono molto bene e quando non riesci ad andare di là rischia di andare troppo sotto pressione".