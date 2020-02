Barça, l'ex Braida: "Gli spagnoli fanno fatica in trasferta. I dirigenti passano, Messi resta"

L'ex storico dirigente del Milan e anche del Barcellona Ariedo Braida ha rilasciato un'intervista a Marte Sport Live in merito alla sfida di Champions coi catalani: "Messi? Secondo me non andrà mai via da Barcellona. Si trova benissimo in città e ha rapporti splendidi con la tifoseria. Questi aspetti vanno al di là dell’assetto societario. Di certo il momento è quello dei più difficili, ma Messi, che è un fuoriclasse fantastico che sposta moltissimo, ama molto Barcellona e lì i tifosi sono coloro che votano e determinano il quadro dirigenziale blaugrana. I dirigenti passano e Messi resta.

Napoli-Barcellona? Gli azzurri possono mettere in difficoltà il Barca che sta vivendo anche un momento particolare. In trasferta soprattutto gli spagnoli possono soffrire anche l'impatto con lo stadio e stanno avendo qualche problema. Al Camp Nou invece sarà diverso, lì è veramente difficile uscirne indenni.

Gattuso? Lo conosco bene, ha sempre fatto la differenza da calciatore. Non era un campionissimo dal punto di vista tecnico, ma aveva un grande cuore che da sempre fa la differenza. Lo sta dimostrando anche da allenatore".