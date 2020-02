Barcellona, Braithwaite si presenta: "È un sogno che si realizza, voglio fare tanti gol"

Martin Braithwaite si è presentato come nuovo giocatore del Barcellona. L'attaccante è stato appena ingaggiato ma, ricordiamolo, non potrà giocare in Champions. Queste le sue parole: "Sono emozionato, è un sogno che diventa realtà. Chiunque vuole giocare in un club così. Il mio obiettivo è vincere titoli, è un club con pressione e aspettative. Che giocatore sono? Molto tecnico, fisico -ha detto al sito ufficiale del Barça-, rapido, forte, intelligente. L'obiettivo principale è segnare gol e spero di farne".