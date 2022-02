Barcellona, De Jong: "Messi ci manca ancora, la sua partenza è stata uno shock"

Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona accostato in vista dell'estate anche alla Juventus, ha parlato del proprio futuro in un'intervista rilasciata al The Guardian: "Sono molto felice di essere al Barcellona. Fin da piccolo volevo essere qui, anche se pensavo che avremmo potuto vincere più trofei nei primi 2 anni. Mi aspettavo di più in questo senso. Ma ovviamente voglio restare qui ancora per molti anni".

Poi sulle differenze tra Koeman e Xavi: "Non sono molte a dir la verità perché il Barcellona gioca in un modo che non dipende tanto dallo stile del tecnico".

Parlando di Messi invece: "Nessun elogio per lui è esagerato. Per me è il migliore di tutti i tempi. Sia in allenamento che in partita. Lui era il volto del club, quindi quando se n'è andato dopo aver fatto di tutto per la squadra, è stato un colpo duro per tutti. Ci manca ancora. La sua partenza è stata uno shock".