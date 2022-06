Barcellona in crisi economica, Jordi Alba: "Noi 4 capitani aiuteremo il club"

"Riduzione di stipendio? Ne parlerò di persona con la società, nessuno dovrebbe scoprire di cosa parlo con il club".

Il difensore della Spagna Jordi Alba ha parlato in conferenza stampa della situazione del Barcellona: "Riduzione di stipendio? Ne parlerò di persona con la società, nessuno dovrebbe scoprire di cosa parlo con il club. Ho già tenuto una conferenza stampa l'anno scorso. Non ci dovrebbero essere dubbi sull'impegno dei capitani. Conosciamo le difficoltà del club e non ci dovrebbero essere dubbi sull'impegno. Quello che viene detto non lo posso né lo voglio controllare. Le esigenze del club sono quelle che sono e noi saremo lì per aiutarlo. I quattro capitani aiuteranno e anche chi vorrà farlo. E’ una linea da seguire, siamo sempre stati impegnati con il club e continueremo ad esserlo".