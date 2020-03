Barcellona, ter Stegen pazzo del San Paolo: "Stadio speciale, senti la passione dei tifosi!"

Marc André ter Stegen, portiere del Barcellona, poco più di un mese fa per la prima volta ha giocato al San Paolo nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli e in un'intervista a El Pais ha elogiato l'atmosfera che si vive a Fuorigrotta: "E' vero, il San Paolo non è molto moderno, ma ha qualcosa di speciale. Senti la pressione dei tifosi, che giocano di fatto un ruolo importante. Mi piace giocare partite così, come quelle con l'Athletic club, quando ci sono tantissimi tifosi che sostengono la propria squadra".