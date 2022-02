Barcellona, Xavi: "Col Napoli grande partita, sono mancate le occasioni. Depay? Potrebbe esserci al Maradona"

Xavi, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Valencia: "Ogni partita è una finale per noi. Il nostro obiettivo è essere tra i primi quattro. Dobbiamo prepararci nel migliore dei modi, analizzare il Valencia e soprattutto conquistare i tre punti. Con il Napoli abbiamo giocato una grande partita, ci sono mancate le occasioni e domani cercheremo di migliorare quell'aspetto, sapendo che il Valencia è una grande squadra e ancor di più in casa".

Arauko recupera? "Siamo ottimisti. Vuole esserci, si è impegnato molto e dipende dalle sensazioni dell'allenamento, ma speriamo di averlo domani. Se non c'è niente di insolito, potrà esserci".

Dembelé titolare? "Ho già detto che è un altro membro della squadra. Ogni volta che lo riterrà conveniente lo useremo. Ha iniziato molto bene con il Napoli e so che ci aiuterà molto. La questione dei fischi è finita. Potrebbe iniziare, sì. E se non domani, giovedì. Quando ha giocato, è stato coinvolto. Ci aiuterà molto”.

Depay è pronto al rientro? “Stiamo aspettando Memphis. Ha avuto una ricaduta, ma è praticamente pronto. Se non è domani potrebbe essere al Napoli o contro l'Athletic Club ma lo stiamo già aspettando e il suo ritorno sarà una bella notizia".