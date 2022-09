Bargiggia attacca Sarri: "Allenatore rimasto provinciale, le sue parole sono da squalifica pesante"

Il giornalista Paolo Bargiggia, attraverso il proprio sito ufficiale, si è soffermato sulle dichiarazioni di Maurizio Sarri dopo la sconfitta interna con il Napoli.

Il giornalista Paolo Bargiggia, attraverso il proprio sito ufficiale, si è soffermato sulle dichiarazioni di Maurizio Sarri dopo la sconfitta interna con il Napoli: "A far rumore al termine della gara sono state le parole di Maurizio Sarri, tra l’altro accuse pesanti rivolte all’arbitraggio non soltanto sugli episodi della gara stessa ma anche andando a ritroso sulla prima gara di campionato contro il Bologna. A detta del tecnico di Figline, il goal di Kim è dubbio per la spinta del coreano su Luis Alberto. Da sanzionare, invece, con il calcio di rigore il contatto tra Mario Rui e Lazzari. Le dichiarazioni di Sarri sulla presunta malafede degli arbitri e del Sistema dopo Lazio-Napoli sono come minimo da Ufficio Indagini. E da squalifica pesante. Dimostrano anche la mancanza di cultura sportiva di un allenatore rimasto provinciale”.