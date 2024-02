Bargiggia critica il mercato: “Il Napoli non si è rinforzato e non ha preso l’obiettivo principale”

Paolo Bargiggia, giornalista sportivo ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta su TVPlay

Paolo Bargiggia, giornalista sportivo ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta su TVPlay: “Mercato? Sia Inter che Juve hanno lavorato bene perché non si sono fatti trasportare dagli eventi, così come ha fatto il Napoli. Quest’ultimo, di fatto, non si è rinforzato e poi non ha preso neanche l’obiettivo principale, ovvero il difensore. Ngonge? Mi aspetto che faccia il titolare, ma c’è Politano. Poi di Lindstrom che te ne fai? Ngonge è stato anche un po’ strapagato, forse, anche per dare una mano al Verona”.