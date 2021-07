Bargiggia: "De Laurentiis contro tutti in Assemblea di Lega, attacco al ministro Giorgetti"

"De Laurentiis attacca il ministro Giorgetti, si scontra con Marotta e vuol far saltare il campionato ma resta solo". Così scrive Paolo Bargiggia sul proprio sito ufficiale parlando dell'ultima Assemblea di Lega: "Giovedì 1 luglio, Assemblea di Lega. In scena va il solito teatrino buffo ma anche molto triste che, solo dei presidenti di infimo livello come qualcuno della serie A è capace di mettere in scena. Solo che, questa volta, pare che Aurelio De Laurentiis abbia superato il limite, con i suoi show da Napoleone di borgata e con parecchi suoi colleghi presidenti che non ne possono più del Far West e, quelli più loquaci tra loro, non resistono alla tentazione di mettere tutto in piazza per provare a ridimensionare l’escalation narcisistica del padrone del Napoli.

Tra le altre cose, in Assemblea si discuteva sulla questione della riapertura degli stadi con l’avvio della nuova stagione. Ovviamente e, giustamente, tutti i proprietari dei 20 club della seria A vorrebbero una riapertura totale; così da poter tornare a fare cassa con i biglietti e gli abbonamenti venduti.

A quel punto, De Laurentiis ha provato ad alzare lo scontro istituzionale cercando di far sottoscrivere agli altri club una proposta di sciopero duro; con rinvio della partenza del prossimo campionato qual’ora Draghi non accettasse di dialogare. Non solo: il patron del Napoli pretendeva di essere presente in prima persona all’eventuale appuntamento tra il Governo e il Palazzo del calcio".