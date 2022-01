Bargiggia: "Figuraccia di ADL, ha chiamato Speranza per sospendere il campionato"

Paolo Bargiggia ha rivelato sul suo sito: "Non volevo crederci ma purtroppo l’ultima disperata uscita di Aurelio De Laurentiis sembra proprio essere vera: una chiamata al Ministro della Salute Roberto Speranza per chiedergli di sospendere per un mese il campionato".

Il giornalista aggiunge nei dettagli: "Per fortuna, il paladino degli interessi propri, il Rottamatore della seria A (spesso in compagnia dell’amico Lotito) è stato respinto con perdite dal pallido ministro che gli avrebbe anche detto (o fatto dire) che lui, al massimo interagisce con il presidente della Federcalcio e non con i presidenti di club. Una figuraccia totale ed uno stato dell’arte imbarazzante dentro al calcio italiano che continua ad essere diviso, se non addirittura dilaniato da guerre carbonare".