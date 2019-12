Bargiggia gode: "Esonero Ancelotti, anche stavolta ci ho visto giusto! Come con Higuain..."

Niente da fare per Carlo Ancelotti, che neanche vincendo contro il Genk e superando il turno in Champions League è riuscito a salvare la panchina. Paolo Bargiggia, giornalista Mediaset, aveva parlato di esonero già tantissimo tempo fa, quando poi non s'è verificato, ma adesso pare gioire dell'allontanamento del tecnico di Reggiolo: "Auguro sinceramente le migliori fortune al Napoli anche se qualcuno in malafede non ci crederà! Ma ancora una volta, come con Higuain nel 2016, ci ho visto giusto! Napoli, Ancelotti esonerato il giorno della qualificazione agli ottavi di Champions", il suo messaggio su Twitter.

Auguro sinceramente le migliori fortune al @sscnapoli anche se qualcuno in malafede non ci crederà! Ma ancora una volta, come con @G_Higuain nel 2016, ci ho visto giusto!

Napoli, Ancelotti esonerato il giorno della qualificazione agli ottavi di Champions https://t.co/uO6PsWfLs1 — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) December 10, 2019