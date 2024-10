Bargiggia: “In estate ho detto una cosa su Conte, ora lo sto vedendo un po’ diverso”

Il giornalista ed esperto di mercato, Paolo Bargiggia, è intervenuto ai microfoni di TvPlay

Il giornalista ed esperto di mercato, Paolo Bargiggia, è intervenuto ai microfoni di TvPlay: “Il Napoli? Hanno speso tanto anche se 8 su 11 dei titolari sono gli stessi che hanno vinto lo Scudetto con Spalletti. Conte, comunque, si sa che in campionato va forte, per questo non mi stupisco.

Io in estate avevo detto che nessuno in Europa lo voleva perché è un allenatore che lavora in un certo modo e che non si fa problemi a lasciare la squadra a stagione in corso. Ad ogni modo vedo qualcosa di nuovo nelle sue idee. Ora vediamo, il Napoli avrà un calendario più impegnativo”.