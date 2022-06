Bari, De Laurentiis: "Serie B durissima. Serve un mercato smart per essere protagonisti"

A margine della presentazione di un libro il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato della prossima stagione in Serie B

A margine della presentazione di un libro il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato della prossima stagione in Serie B dettando le linee del mercato che dovrà portare avanti il ds Ciro Polito: “Occorrerà essere smart sul mercato, fare operazioni che abbiamo senso dal punto di vista economico e Polito è perfetto per questo perché sa rispettare il budget e il bilancio finanziario. La Serie B è un campionato costoso e abbiamo già messo in preventivo di avere delle perdite, questo perché non investiamo poco e vogliamo essere protagonisti. Dobbiamo trovare 7-8 pedine anche fra gli Under che in Serie B rappresentano un valore importante sia tecnicamente sia economicamente. - continua De Laurentiis – L’obiettivo è creare il giusto gruppo di giocatori per essere competitivi in un campionato che raramente è stato così forte, una vera e propria A2 per qualità e grandezza delle piazza. Inoltre quando la Serie A si fermerà per i Mondiali per gli italiani ci sarà solo la Serie B e questo potrebbe essere un vantaggio per tutti noi”.