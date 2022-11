Bari, il ds Polito: "Momento difficile, ma non è crisi. Caprile e Cheddira restano qui fino a giugno"

"La piazza merita la A ad alto livello e io ho dato tre anni di tempo".

“Questo Bari ha acuto una partenza a bomba, oltre ogni aspettativa e ora sembra che la situazione negativa. È normale che manchi la vittoria, ma in un percorso di una stagione intera è normale un periodo come questo, dobbiamo mantenere il nostro equilibrio per cercare di portare il Bari il più in alto possibile anche perché la classifica è bellissima. Dobbiamo trovare un po’ più di brillantezza, ma non passiamo un periodo di crisi”. Così il direttore sportivo del Bari Ciro Polito ha affrontato il momento difficile che sta attraversando la squadra biancorossa soffermandosi poi su alcuni singoli e sul mercato di gennaio: “Scheidler è un rifinitore con struttura, ha fatto buone gare ed è in crescita, mi piace perché sa giocare a calcio, ma deve vincere qualche duello in più e per questo gli ho detto di metterci più cazzimma, abbiamo investito su di lui e lo vogliamo aspettare. Per quanto riguarda Ceter invece abbiamo sempre detto che i problemi fossero legati agli infortuni, ora sta bene e ce lo teniamo. Botta infine è un giocatore di cui sono innamorato, è capitato che non ha fatto prestazioni all’altezza, ma ultimamente ha fatto bene, invece da Salcedo pretendo di più. Zuzek? Non pensavamo che Di Cesare potesse avere un exploit del genere, ma fino ad oggi siamo siamo soddisfatti del reparto arretrato. Non si può pensare che sia stato bocciato solo perché col Como ha giocato Terranova. - continua ancora Polito come riporta Tuttobari.com -