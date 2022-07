Bari, LDL: "Extra budget? Faremo gli sforzi necessari. Obiettivo? La salvezza"

Dai ritiro di Roccaraso Luigi De Laurentiis, numero uno del club pugliese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport.

Arrivato quest'oggi nel ritiro del suo Bari a Roccaraso, Luigi De Laurentiis, numero uno del club pugliese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport: "Dobbiamo stare in B a testa alta, siamo dei novizi e dobbiamo essere preparati. I giocatori sono molto eccitati dalla possibilità di affrontare una Serie B così forte.

Mercato? Sarà diverso dall'anno scorso quando abbiamo aggiunto sei giocatori nell'ultimo giorno di trattative. Polito e il rinnovo di contratto? È l'uomo giusto. Con lui mi trovo bene, siamo una squadra compatta e la pensiamo allo stesso modo in tutti i punti. In un gruppo di lavoro l'umanità è fondamentale. Parleremo anche di questo.

Un extra budget? Faremo gli sforzi necessari. Anche quest'anno non saremo in attivo e questo per l'azienda è un problema ma ci faremo trovare pronti.

Obiettivi? Il primo obiettivo, e l'ho già detto, è restare in Serie B. Per un gruppo nuovo affrontare un campionato nuovo è sempre una mission importante. Il Bari è il Bari, non si discute, ma si affaccia a una Serie B stracompetitiva. Penso al Palermo, al Parma, al Genoa, a tante squadre che hanno possibilità economiche molto importanti e superiori alla media della categoria".