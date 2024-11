Bari, Luigi DL sulle critiche: "Il calcio è questo, mio padre insultato a Napoli anche da primo..."

vedi letture

"A me sembra un po' troppo. Il calcio è questo, il capro espiatorio bisogna trovarlo per forza. Anche col Bari in Serie A".

"Mio padre insultato a Napoli anche da primo in classifica". Nella lunga conferenza andata in scena per il suo Bari, il presidente dei pugliesi Luigi De Laurentiis ha parlato anche di Napoli e di suo padre Aurelio "Io ho visto insultare il presidente del Napoli quando era primo in classifica. A me sembra un po' troppo. Il calcio è questo, il capro espiatorio bisogna trovarlo per forza. Anche col Bari in Serie A.

Facciamo un esempio: si arriva in Conference League, l'anno dopo arrivi quindicesimo ma sei rimasto in A, vedrete come staremo seduti qua, sarà uguale. Le plusvalenze? Ci hanno permesso di sopravvivere. Soldi investiti male? Acquisti tutti sbagliati l'anno scorso. Grandi cazzate. Abbiamo fatto un sacco di errori".