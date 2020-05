Bartoletti critico sulla foto senza Higuain: "L'eleganza della Napoli che conosco sono tutt'altra cosa"

Ha fatto discutere la foto dell'undici argentino scelto sui social dal Napoli nel quale non compare Higuain. Il Napoli ha spiegato che non si trattava del miglior undici ma di una squadra 'simbolica' eppure tanti hanno commentato questa scelta. Lo ha fatto su Facebook anche il noto giornalista Marino Bartoletti: "Il Napoli per partecipare simpaticamente al giorno della festa nazionale argentina del 25 maggio ("El Dia de la Patria") ha assemblato una Top 11 dei migliori giocatori di quel Paese ( e sono tanti e quasi tutti si sono trovati benissimo sul Golfo) che hanno fatto grande la squadra azzurra nel corso degli anni. “Con questa formazione - c’è scritto in spagnolo nel messaggio d’accompagnamento - possiamo vincere su qualsiasi campo”. L’undici, schierato come in una classica foto di squadra, vede a partire dalla sinistra in alto Maradona, Bertoni, Campagnaro, Fernandez, Ayala, Andujar, José Sosa, Roberto "Pampa" Sosa, Pineda, Lavezzi e Datolo. Ovviamente non c’è Sivori, che arrivò a Napoli da “italiano”; forse si poteva fare un pensierino "globale" su Ramon Diaz, ma è solo un’opinione (tantopiù che il suo anno in azzurro fu piuttosto deludente); forse - anzi sicuramente! - un posto per Bruno Pesaola, almeno in panchina, lo si poteva inventare. Trovo invece molto discutibile e irragionevole il fatto che manchi Higuain. Il rancore non può fare a pugni con la realtà. L’eleganza e la signorilità della Napoli che conosco e amo, sono tutta un' altra cosa".