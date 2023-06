Bartoletti: "Lo scudetto del Napoli coincide col risveglio della Serie A"

"Un risveglio a cui hanno contribuito molte componenti forse non "connesse" fra di loro, se non per la bravura "verso l'alto" dei loro allenatori"2.

TuttoNapoli.net

Il giornalista Marino Bartoletti si espresso a proposito del campionato di Serie A attraverso un post su Facebook: "Lo scudetto del Napoli, fatto di bel gioco, di entusiasmo e di una guida tecnica impeccabile, coincide con un apprezzabile risveglio della Serie A (come è sempre successo - basta pensare agli anni ' 80 - quando ai vertici si era creata la stessa sana e fertile alternanza).

Un risveglio a cui hanno contribuito molte componenti forse non "connesse" fra di loro, se non per la bravura "verso l'alto" dei loro allenatori.

E allora, oltre che alle tre squadre finaliste in Europa (intimamente credo che non sia affatto interdetta l'accoppiata Champions-Conference), i complimenti non possono non andare all'impresa di Maurizio Sarri con la sua Lazio (sfido chiunque ad aver azzeccato la "martingala" prima-seconda di quest'anno), ma anche ad altre realtà ricche di apprezzabile "bellezza" a prescindere dalla quota di volo raggiunta, dalla stessa Fiorentina, fino al Lecce, passando per situazioni interessantissime come Torino, Bologna, Monza, Salernitana, Empoli e ovviamente Atalanta-semprinpiedi! C'è vita (e speranza) nel nostro calcio spesso balbettante .

Non disperdiamole! A cominciare dalla Nazionale che sta per tornare in campo, mi auguro, col supporto di tutti".