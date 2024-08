Battibecco Trevisani-Zazzaroni a Pressing: "Credi che i calciatori siano deficienti?"

vedi letture

"Conte ha fatto zero a zero alla vigilia nelle dichiarazioni, ma non penso che la vittoria sia dipesa da questo". Si è espresso così Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel corso della trasmissione Mediaset 'Pressing. In disaccordo il collega Riccardo Trevisani: "Per me non è un caso che dopo la conferenza pre-Bologna il Napoli vince 3-0 e dopo quella pre-Verona perda 3-0".

Al che si è scaldato Zazzaroni: "Ma pensi che i calciatori siano deficienti? Che siano talmente influenzabili che bastano due parole?". Interrotto dal conduttore per il termine utilizzato, Zazzaroni poi risponde: "Non posso dire nemmeno 'deficienti'? Allora mi correggo e dico mentalmente limitati, quando sentono il loro allenatore e poi prendono tre gol dal Verona?".

Conclude Trevisani: "Ho sentito un tecnico che diceva che non funzionava nulla, compreso il mercato, e guarda caso la squadra è entrata in campo in un modo. Poi ha detto cose diverse e le cose sono andate meglio in campo".