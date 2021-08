Bayer, l'ex obiettivo azzurro Hincapie: "Questo grande club ha investito tanto su di me"

Dopo l’ufficialità del suo approdo al Bayer Leverkusen Piero Hincapie, difensore ecuadoriano prelevato dall’Atletico Tallares, ha rilasciato le sue prime parole da calciatore delle Aspirine attraverso i canali ufficiali del club tedesco: “Per me è qualcosa d’incredibile che un grande club come il Bayer abbia fatto uno sforzo economico tale per acquistarmi. Si tratta di uno dei migliori club di Bundesliga che gode di una grandissima reputazione sia nel mio paese che in tutto il Sudamerica”.