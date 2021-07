Bayern, Gnabry non fa drammi: “Con un po' più di tempo e di partite, ci ritroveremo”

Serge Gnabry, dopo il pesante ko subito contro il Napoli all'Allianz Arena, commenta così la gara dei suoi ai canali ufficiali del Bayern Monaco: “Certo che sono un po' frustrato. Cerchiamo sempre di vincere le partite. Stiamo cercando di praticare insieme determinati movimenti che chiede il nuovo allenatore. Non l'abbiamo fatto così spesso fino ad ora. Poi verrà tutto. Siamo insieme da quasi una settimana ed è chiaro che non tutto funzionerà. Per questo abbiamo bisogno di un po' più di tempo e di più partite, e poi ci ritroveremo”.