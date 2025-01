Bazzani difende Lukaku: "Un rigore si può sbagliare. È sempre efficace nel gioco di Conte"

"La gara di Firenze non sarà facile per il Napoli, anche se la Fiorentina ha perso un po' di continuità anche perché era impensabile che mantenesse quel ritmo. Ma abbiamo visto che anche a Torino, contro la Juventus, ha mostrato il suo valore. Merita la classifica che ha perché ha qualità e non molla mai". Parla così Fabio Bazzani, ex attaccante e opinionista Dazn - a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: "Annovera giocatori importanti, Palladino ha dato mentalità e identità, sarà un bel test. Il Napoli è primo e sta crescendo in consapevolezza e sta diventando sempre più 'contiano'.

Lukaku è un giocatore importante, per Conte è un calciatore comunque importante. Che non sia l'attaccante straripante che abbiamo visto qualche anno fa con l'Inter è vero, ma in serie A, nel modo di giocare attuale del Napoli, è funzionale. Un rigore si può sbagliare, poi non possiamo pretendere da lui 3 gol a partita. La garanzia di Lukaku è Conte, e sin quando gioca e il Napoli fa bene non c'è da discutere. Dobbiamo abituarci a vedere un Lukaku diverso da qualche anno fa ma non per questo meno efficace, soprattutto nell'economia di gioco di Conte.

Fa salire la squadra, da' profondità all'attacco... Diciamo che va valutato in modo diverso da quello dello scudetto dell'Inter, non è magari colui che attacca la profondità con progressioni in 50 metri, ma non per questo non è detto che non sia decisivo. Poi conosciamo Conte: anche se ha predilezione per questo calciatore se non fosse utile alla causa lo escluderebbe, perché giustamente in nome dell'obiettivo e risultato finale non guarderebbe in faccia a nessuno".