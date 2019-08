Bazzani: "Il Napoli finalizza poco per quanto costruisce, Milik buon giocatore ma manca cattiveria"

Fabio Bazzani, ex attaccante, ha parlato anche di Napoli ai microfoni di Sportitalia: "Il Napoli farebbe una grande cosa a prendere un centravanti di spessore. Secondo me deve aumentare la finalizzazione, il contesto c'è. Milik è un buon giocatore ma per quanto costruisce non finalizza abbastanza, non c'è abbastanza cattiveria sotto porta".