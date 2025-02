Behrami e la presunzione di Mkhitaryan: “Mai sentito neanche Messi o CR7 definirsi ingiocabili!”

vedi letture

Nel corso di ‘Step On Football, l’opinionista Dazn e ed ex calciatore Valon Behrami ha commentato alcune dichiarazioni dei giocatori dell’Inter. Tra queste la frase detta nel post-partita di Inter-Monaco da Mkhitaryan: “Se facciamo il nostro gioco siamo ingiocabili”.

“Ingiocabili non l’ho mai sentito né dal Real di Cristiano Ronaldo, né dal Barcellona di Messi. Non ho mai sentito che dicessero ingiocabili, come non ho mai sentito che si definissero: sono il migliore al mondo nel mio ruolo, abbiamo visto la scivolata di Calhanoglu. Già quello ti fa capire che mentalità c’è, nel senso che non sei tu che te lo dici. Calhanoglu è sicuramente uno dei migliori, ma che iniziano a dirselo loro è un segnale che inizia a mettere all’interno del gruppo un messaggio completamente sbagliato, perché dirette concorrenti forti in Italia ogni anno ce ne sono”.