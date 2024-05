Behrami su De Zerbi: "Interesse maggiore rispetto a quanto fatto in carriera"

Valon Behrami, ex calciatore e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso di Tutti Bravi dal Divano, parlando di Roberto De Zerbi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Valon Behrami, ex calciatore e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso di Tutti Bravi dal Divano, parlando di Roberto De Zerbi dopo il suo annuncio dell'addio al Brighton.

De Zerbi al Milan?

"Rimane su una linea diversa da quello che vuole la società. Cioè la società vuole comunque essere qui, con l'allenatore al di sotto. Con De Zerbi te lo ritrovi al di sopra di te. Perché dico così? Per uscite, per il modo di fare che ha, per l'appeal mediatico che ha... Quasi va al di sopra della società per l'interesse che si è creato su di lui. Ne abbiamo parlato spesso. L'interesse mediatico su di lui è maggiore rispetto a quello che lui ha fatto in carriera, perché bravo a crearselo. Bene, perfetto, però penso che il Milan non voglia andare su questi profili qua che sono un po' al di sopra di quella che è la società".