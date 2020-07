BeIn, Palmeri conferma: "Il Napoli ha preso Osimhen! L'acquisto più costoso, le cifre..."

L'affare per portare Victor Osimhen al Napoli sembra ormai in dirittura d'arrivo, e sono tanti gli indizi e le voci che confermano l'ormai imminente annuncio. Tancredi Palmeri, giornalista di BeinSport, attraverso Twitter ha dato ormai per fatto l'acquisto dell'attaccante nigeriano: "Il Napoli ha firmato l'attaccante Osimhen del Lille per 60m € . È la firma più costosa nella storia del club".

Napoli signed striker Osimhen from Lille for 60m€.



It’s the most expensive signing in the history of club — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 24, 2020