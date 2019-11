Bein, Palmeri sul Napoli: "Non è una questione di modulo o perchè gioca Tizio piuttosto che Caio"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista di Bein Sport: “Il caso Cristiano Ronaldo non esploderà adesso. Quando il giocatore però ha avuto qualcosa da ridire su un allenatore, è stato sempre un ostacolo che poi si è riproposto.

Il Napoli non è in questa situazione per il 4-4-2 scelto da Ancelotti o perché gioca Tizio piuttosto che Caio".