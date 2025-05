Belardi esalta Meret: “E’ un grandissimo portiere, ha assorbito le critiche e vinto!”

Emanuele Belardi, ex portiere anche del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Se Meret non avesse avuto carattere avrebbe cambiato squadra cinque anni fa, invece ha dimostrato di avere un carattere di ferro perchè ha superato momenti di grande crisi in una piazza come Napoli. E’ un grandissimo portiere, ha assorbito le critiche ed ha vinto. Poi ha giocato pur essendo in scadenza di contratto, non tutti giocano con questa professionalità in certe situazioni contrattuali. Il caso Meret non esiste più, è una cosa passata, è uno dei punti fermi del Napoli. E’ un idolo assoluto per me”.