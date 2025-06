Calamai contro Acerbi: "Da squalifica, ma la Figc lascerà perdere!"

vedi letture

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, la firma del giornalismo sportivo Luca Calamai ha affrontato anche il tema Acerbi che ha rifiutato la convocazione: "Il calcio italiano e una Nazionale balbettante non si meritava un caso Acerbi. Non voglio ripercorrere la storia di un amore mai nato tra il commissario tecnico Spalletti e il difensore dell’Inter. Aggiungo, tanto per essere chiari, che se il tecnico di Certaldo avesse avuto tutti i suoi titolari a disposizione Acerbi non sarebbe stato convocato. Anche se sulla carta ha tutti i requisiti tecnici e fisici per duellare al meglio contro lo spauracchio Haaland. Il problema è un altro. Spalletti ha avvertito Acerbi che stava pensando di portarlo in Norvegia e lo ha inserito giorni fa nella lista dei convocati.

Se Acerbi non fosse stato convinto di tornare in Nazionale avrebbe dovuto dirlo subito. Non è rifiutare giorni dopo la chiamata tra l’altro senza aver neppure l’attenzione e il rispetto di chiamare direttamente Spalletti. A rigor di regolamento il giocatore potrebbe essere squalificato. Ma la Federazione ha deciso di lasciar perdere. Dal mio punto di vista basta e avanza la squalifica morale che chi ama il calcio italiano deve cucire addosso al signor Acerbi. Conoscendo il senso sportivo di Marotta credo che lui sia il primo ferito dal comportamento del suo calciatore. Il problema è che dopo la disfatta di Monaco di Baviera la società nerazzurra ha tanti problemi da dover affrontare. Il primo nodo da sciogliere è l’allenatore. La storia con Simone Inzaghi deve finire qui. Anche se sparissero dall’orizzonte le offerte folli che il tecnico ha avuto dai ricchi arabi. Il ciclo Inzaghi è finito. E di sicuro il tecnico poteva e doveva vincere di più".