Ds Belgio: "Non date De Bruyne per spacciato, tutti i club lo vorrebbero con Lukaku"

Vincent Mannaert, direttore sportivo del Belgio, non ha voluto commentare le voci che danno Kevin de Bruyne a un passo dal Napoli. Il dirigente, intervenuto ai microfoni di Sporza.be, ha parlato così del suo futuro: "Non può fare una scelta sbagliata. Ha già fatto una carriera fantastica, ma anche per noi è una questione di attesa. Prenderà la decisione giusta per sé".

Potrebbe giocare con Lukaku anche nel club. Le piacerebbe?

"Tutte le squadre in Europa vorrebbero ingaggiare sia Lukaku che De Bruyne. Kevin ha sicuramente dimostrato la sua fame contro l'Ucraina. Tutti hanno visto che ha ancora qualcosa da dare. Ha spinto i Red Devils in avanti, quindi non datelo per spacciato".