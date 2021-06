Belgio, E. Hazard non esclude la sua presenza con l'Italia: "Presto per dire se sarò in campo"

Dal Belgio, tramite il quotidiano Le Soir, arrivano alcune dichiarazioni di Eden Hazard, capitano della Nazionale che venerdì affronterà l'Italia nei quarti di finale di Euro2020. Il 7 del Real Madrid è uscito durante la sfida col Portogallo per colpa di un risentimento muscolare alla coscia: "Vediamo oggi, quello che posso dire è che sento male e dà fastidio. Ma è ancora presto per dire se venerdì sarò in campo", il commento di Hazard.