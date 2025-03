Belgio, esordio amaro per Rudi Garcia: "Lo ammetto, l'Ucraina mi ha sorpreso"

Brutta sconfitta rimediata, in rimonta, dal Belgio contro l'Ucraina nell'andata dei quarti di finale di Nations League: dopo il gol di Lukaku, la squadra di Rudi Garcia - all'esordio in panchina nella nuova avventura - ha subito 3 reti ed ora servirà un'impresa, domenica. "Lo ammetto, mi ha sorpreso" - ha detto Garcia sulla rivale - ". Abbiamo avuto un inizio difficile nel primo tempo, ma poi abbiamo preso il controllo. Abbiamo giocato bene e abbiamo segnato un bel primo gol. Sarebbe stato possibile anche un secondo gol, ma vabbè.

Dopo l'1-1 siamo crollati. Naturalmente ciò non dovrebbe accadere. Analizzeremo i gol subiti e cercheremo di fare in modo che ciò non accada più. Analizzeremo anche i parametri fisici. Ho l'impressione che gli ucraini fossero più in forma e potessero correre anche più di noi". Il ritorno è previsto domenica prossima: "Giochiamo in casa a Genk" - spiega l'ex tecnico di Roma e Napoli - ". Mi aspetto una risposta. In realtà abbiamo giocato solo un tempo, il secondo è domenica. Gli undici giocatori che hanno iniziato la partita e i cinque subentrati devono ancora apportare delle correzioni.

Dobbiamo entrare subito nel vivo dell'argomento. Il coltello deve passare tra i denti. Siamo una grande squadra e dovremmo essere in grado di risolvere la situazione. Domenica ci qualificheremo, ma dobbiamo imparare da quanto accaduto e non commettere più gli stessi errori".