Mertens elogia l'amico Lukaku: "Pensavo uscisse di più a Napoli, sapete dov'era sempre?"

Protagonista ieri al Maschio Angioino per la cittadinanza onoraria napoletana, Dries Mertens ha parlato anche di due suoi grandi connazionali e soprattutto amici. Uno gioca nel Napoli, l'altro potrebbe farlo presto ma Dries per rispetto non s'è sbilanciato più di tanto, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Ha spiegato a De Bruyne che qui per lui sarà difficile essere più amato di Mertens.

"Le cose possono cambiare... Sarebbe bello se venisse ma della vicenda non parlo. È una questione che riguarda il club e il mio amico Kevin ed è giusto che io resti defilato".

E il suo amico Lukaku?

"Professionista serio. Pensavo che uscisse di più e invece stava sempre a casa a faticare. Mi mandava video in palestra. Attaccante importantissimo".