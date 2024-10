Belgio, Trossard: "Lukaku e De Bruyne assenti? Capisco vogliano riposare"

Domani l'Italia riprende il proprio percorso di Nations League, certa delle due vittorie di settembre ottenute con Francia e Israele. Sulla sua strada ci sarà il Belgio agguerrito di Domenico Tedesco, che tuttavia avrà più di qualche assenza illustre tra cui De Bruyne e Lukaku, oltre a Onana. Alla vigilia del match Leandro Trossard, attaccante dell'Arsenal e dei Diavoli Rossi, ha parlato a VTM NEWS dei pericoli che gli Azzurri di Spalletti riserbano.

Mentre sotto gli occhi di tutti c'è una forma strepitosa da parte del 29enne belga, che spera di portare in Nazionale quanto di buono fatto in Premier League (2 gol finora): "Dall'esterno ci sarà pressione su di me per eccellere anche qui, ma non mi comporterò in modo diverso. Mi limiterò a fare le mie cose, è l'unica cosa che si può fare. Ma è vero che in squadra bisogna abituarsi l'uno all'altro, a livello di club è un'altra cosa. Bisogna sfruttare gli allenamenti e le partite per abituarsi l'uno all'altro".

Ma Trossard non trema di fronte all'Italia: "Tuttavia, abbiamo abbastanza qualità. Ovviamente tutti sanno che non abbiamo la stessa rosa del 2018, ma questo paragone deve finire. Ogni giocatore ha le sue qualità”. Quanto all'assenza del giocatore dei Gunners dagli scorsi impegni di settembre con la Nazionale: "In questo modo ho potuto riposare e per questo mi sento ancora fresco". Invece sui forfait di Lukaku e De Bruyne ha risposto: "Ogni tre giorni ci sono partite importanti a livello di Champions League. Ora siamo a ottobre, ma sarà ancora più dura. Capisco che alcuni vogliano riposare".