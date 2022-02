Bellanova come Maggio? Mazzarri: “Deve migliorare sul colpo di testa, ma può avere futuro importante”

"Maggio aveva anche una grande forza nei colpi di testa e nell’arrivare sui secondi pali, ha fatto un sacco di gol con me in questo modo".

L’ex calciatore Simone Tirobocchi ha posto ai microfoni di Dazn una domanda al tecnico del Cagliari, dopo la vitoria a Torino dei rossoblù: “Bellanova ricorda un po’ il Maggio dei tempi di Mazzarri al Napoli e alla Samp?”.

Questa la risposta di Walter Mazzarri: “Maggio aveva anche una grande forza nei colpi di testa e nell’arrivare sui secondi pali, ha fatto un sacco di gol con me in questo modo. Era però meno tecnico di Bellanova, che per assurdo ha qualche cosa in più se deve puntare l’uomo. E’ chiaro che Maggio aveva uno strapotere fisico anche nel contrasto e nei duelli. Bellanova ha anche lui una gamba pazzesca. E’ giovane, deve migliorare sul colpo di testa e deve irrobustirsi un po’ le spalle. Siccome questo ragazzo è davvero in gamba, se lavora sia a destra che a sinistra come stiamo facendo potrebbe davvero un futuro importante”.