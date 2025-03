Bellinazzo: "Al Nord parlano di Conte via, ma vi dico quanto potrà spendere il Napoli"

vedi letture

Nel corso della trasmissione ‘Il Napoli su Telecapri‘ è intervenuto il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo: “Permanenza Conte? Nei cosiddetti ‘salotti del nord’ c’è l’idea quasi scontata dell’addio in estate tra il Napoli ed Antonio Conte. Con questa stagione al Napoli si è rilanciato molto, quindi la scelta non mancherà. Però in questo momento penso che il mister abbia sposato il progetto azzurro, anche tra le mille difficoltà incontrate.

A conti fatti ci sono più di 200 milioni da spendere, forse anche 250, ma da tifoso in primis e poi da esperto di questioni economiche sarei contento se un centinaio venissero spesi per il centro sportivo. Sarebbe il vero colpo del ventennio De Laurentiis“.