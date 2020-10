Bellinazzo: "Gare come Napoli-AZ sono eccezioni e vanno rinviate. Così, che spettacolo è?"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo: "Napoli-AZ? L'esigenza è di mandare avanti lo spettacolo, il settore in difficoltà, ne sono consapevole, ma ci sono situazioni eccezionali come quella di cluster conclamati che meriterebbero trattamento diverso, una prudenza maggiore. Far andare comunque in campo le squadre con 13 elementi è anche un falsare la competizione, anche considerando i 5 cambi, alla fine non è neanche più spettacolo. In situazioni così gravi servirebbero misure diverse dalle solite. Mancano date? Le d ate dellenazionali andavano ridotte, alla Uefa serve liquidità ma dovrebbe privilegiare i club alle nazionali anche perché i club li pagano".